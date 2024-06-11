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Başkan Erdoğan’dan CHP’ye 18 yıl sonra ziyaret! Son kulis bilgileri A Haber’de | AK Partili Hüseyin Yayman: Siyasette yüzler gülüyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.06.2024 23:07
Siyasette gözlerin çevrildiği iade-i ziyaret gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi’ni ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Erdoğan’ı kapıda karşıladı. İki lider, genel merkez önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi. Erdoğan ve Özel’in görüşmesi 1,5 saat sürdü. Özel, Başkan Erdoğan'ı makam aracına kadar uğurladı. Görüşme sonrası her iki taraftan da gelen açıklamalarda olumlu bir hava olduğu fark edildi. Peki Başkan Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel ne görüştü? Yeni bir görüşme olacak mı? Görüşmenin tüm detaylar A Haber'de uzman isimler tarafından değerlendirildi. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman yaptığı açıklamalarda " Siyasette yüzler gülüyor Türkiye'nin bu görüntülere ihtiyacı var sokak gerçekten mutlu." ifadelerini kullandı.
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