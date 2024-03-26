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Başkan Erdoğan'dan CHP’liler tarafından saldırıya uğrayan Ramazan amcaya geçmiş olsun telefonu!

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Giriş: 26.03.2024 01:37
İstanbul Maltepe’de CHP’liler 72 yaşındaki Ramazan amcaya ve yanındaki seçim çalışması yapan kadınlara saldırmıştı. Konu ile ilgili 6 kişi yakalandı. Başkan Erdoğan, AK Parti seçim broşürü dağıttığı gerekesiyle fiziki saldırıya uğrayan 72 yaşındaki Ramazan Şahin'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan Erdoğan, Ramazan Şahin’e, “Rabbim şifalar versin. Bize düşen şu anda bir şey var mı? Sancılar devam diyor mu? Ben doktorumu sana göndereyim de seni bir şöyle gözden geçirsin. Allah senden razı olsun” ifadelerini kullandı.
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