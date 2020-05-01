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Başkan Erdoğan'dan Cerrahpaşa'da Kovid-19 tedavisi gören hastalara sürpriz telefon

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01.05.2020
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Kovid-19 tedavisi gören hastalar ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gören hastalar ile video konferans yöntemiyle görüştü.

O görüşme ait kareler Başka Erdoğan'ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören hastalarla video konferans yöntemiyle görüştü.

Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Erdoğan'ın İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne bağlanarak, hastalar ile video konferansla görüştüğü belirtildi.

Görüşmeyi Tarabya'daki Huber Köşkü'nden gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

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