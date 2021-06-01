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Başkan Erdoğan'dan canlı yayında flaş maske açıklaması: Maskeden kurtulmak mümkün

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Giriş: 01.06.2021 22:57
Güncelleme:01.06.2021 22:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin gündeme dair sorularını canlı yayında açıkladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 1 Haziran itibariyle başlayan yeni döneme ilişkin bilgiler veren Başkan Erdoğan 'Maskeler ne zaman çıkartacağız?' sorusuna ise "Sosyal mesafe gündemimizde yerini koruduğu zaman arada mesafe konulması halinde maskeden de kurtulmak mümkün olur. Bakanımız kısa bir süre sonra bununla ilgili açıklama yapacak." dedi.

Başkan Erdoğan canlı yayında şu ifadeleri kullandı.

MASKELERİ NE ZAMAN ÇIKARTACAĞIZ?

"Öncelikle şunu çok açık net söylemekte fayda görüyorum. Maske, mesafe, hijyen. Bu 3 başlık söz konusu. Sosyal mesafe, maske önem arzediyor. Sosyal mesafe gündemimizde yerini koruduğu zaman arada mesafe konulması halinde maskeden de kurtulmak mümkün olur. 1,5 metreye dikkat edildiği zaman maskeden de kurtulmak mümkün ama sosyal mesafe şart. Bakanımız kısa bir süre sonra bununla ilgili açıklama yapacak. Şu şartlarda maskeyi de çıkarabiliriz diye. 1,5 metre gibi mesafeyi aramızda koruduğumuzda maskeyi çıkarabiliyoruz.

"3. DOZ AŞIMI OLDUM"

"Ciddi manada aşımız geliyor. Aşılarımızın gelişiyle birlikte 50-55 yaş üstüne de yoğun bir şekilde yapmaya başlayacağız. Aşılarla birlikte ciddi manada korunma sürecini tıbben de olmuş olacağız. Ben 3 aşımı oldum, bir de antikor yükseldi mi yükselmedi mi bununla ilgili adımı attım."

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