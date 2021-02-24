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Başkan Erdoğan'dan canlı yayında flaş Kanal İstanbul sözleri: İnadına yapacağız

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Giriş: 24.02.2021 18:47
Güncelleme:24.02.2021 18:48
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Kanal İstanbul ile ilgili çalışmalara değinen Başkan Erdoğan, "Muhalefet Kanal İstanbul'a itiraz ediyor. İnadına yapacağız. Buna da alışacaklar. Kanal İstanbul, İstanbul'u güzelleştirecek" ifadelerini kullandı. İşte Başkan Erdoğan'ın ses getiren o açıklamaları...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Kanal İstanbul ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

KANAL İSTANBUL'U İNADINA YAPACAĞIZ

Biz bu millete hizmetkâr olmaya geldik, efendi olmaya değil. Şimdi beğenmiyorlar ya, engellemeye çalışıyorlar ya Kanal İstanbul projemizin etüd kapsamında yer alan tüm teknik çalışmalar tamamlandı. Onlara rağmen Kanalistanbul'u da yapacağız. İnadına yapacağız. Kanalistanbul'la İstanbul nasıl güzelleşecek, İstanbul nasıl bir başka şehir olacak bunu da görecekler. Buna da alışacaklar.

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