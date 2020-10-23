AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı Twitter'dan Alman polisinin Mevlana Camii'ne yönelik baskınına ilişkin açıklamalardan bulundu.

İNSAN HAKLARINI İHLALDİR

Alman polisinin #Berlin'de Mevlana Camii'ne dönük şiddetini kınıyoruz. Camiye baskın yaparak, saygısız şekilde içinde dolaşmak insan haklarının ihlalidir. İbadet yerlerine gereken saygı gösterilmelidir. Alman makamları sorumlu davranmalıdır.

AŞIRI SAĞ ALMAN DEMOKRASİSİNİ TEHDİT EDİYOR

Almanya'da Müslümanları taciz eden aşırı sağ zihniyetin yayılması önlenmelidir. Aşırı sağ Alman demokrasisini tehdit ediyor. Avrupa Müslümanları demokratik toplum düzeninin ayrılmaz parçasıdır. Onları taciz etmek demokratik toplum düzenine saldırmaktır.

SORUŞTURMA AÇILMALI

Demokratik toplum düzeninin gereği olarak ibadet mekanları saygıyla korunmalıdır. İbadet mekanlarının güvende olmadığı yerde demokratik toplum düzeni olamaz. Alman makamları Mevlana Camii'ne yapılan bu saygısızlığı ciddi şekilde soruşturmalıdır.

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