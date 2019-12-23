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23.12.2019
Başkan Erdoğan'dan büyük jest! İstanbul Havalimanı 50 milyonuncu yolcusunu ağırladı
6 Nisan’da İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen ve "Büyük Göç" olarak adlandırılan taşınma operasyonunun ardından İstanbul Havalimanı, 23 Aralık 2019 itibari ile toplamda 50 milyonuncu yolcuya ev sahipliği yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nı kullanan 50 milyonuncu yolcu ve ailesine plaket verdi..
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