23 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
23.12.2019

Başkan Erdoğan'dan büyük jest! İstanbul Havalimanı 50 milyonuncu yolcusunu ağırladı

6 Nisan’da İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen ve "Büyük Göç" olarak adlandırılan taşınma operasyonunun ardından İstanbul Havalimanı, 23 Aralık 2019 itibari ile toplamda 50 milyonuncu yolcuya ev sahipliği yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nı kullanan 50 milyonuncu yolcu ve ailesine plaket verdi.

.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

O yolcuya Başkan Erdoğan sürprizi
O yolcuya Başkan Erdoğan sürprizi
Öztrak rüşvet skandalında iddiaları yanıtsız bıraktı
Öztrak rüşvet skandalında iddiaları yanıtsız bıraktı
Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' tepkisi
Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' tepkisi
Mahkemeden katil zanlısı hakkında ara karar!
Mahkemeden katil zanlısı hakkında ara karar!
Kaşıkçı davasında 5 isme idam
Kaşıkçı davasında 5 isme idam
Ceren'i katletmişti! Şimdi hesap zamanı
Ceren'i katletmişti! Şimdi hesap zamanı
İşte İmamoğlu tarafından durdurulan projeler
İşte İmamoğlu tarafından durdurulan projeler
CHP'de rüşvet skandalı! Sinan Aygün'den önemli açıklamalar
CHP'de rüşvet skandalı! Sinan Aygün'den önemli açıklamalar
İstanbul Havalimanı’nın yeni pisti uydu görüntülerine yansıdı
İstanbul Havalimanı’nın yeni pisti uydu görüntülerine yansıdı
Büyükada'da içler acısı görüntü!
Büyükada'da içler acısı görüntü!
Başkan Erdoğan'dan Batı'ya son uyarı!
Başkan Erdoğan'dan Batı'ya son uyarı!
Erdoğan'dan İlim Yayma Ödül Töreni'nde konuştu
Erdoğan'dan İlim Yayma Ödül Töreni'nde konuştu
Daha Fazla Video Göster