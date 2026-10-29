Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i Külliye'de kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. İki liderin bir araya geldiği görüşmeden ilk fotoğraflar paylaşılırken, Erdoğan ve Mirziyoyev'in görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Görüşme kapsamında iki ülke arasında bazı anlaşmaların imzalanabileceği de belirtiliyor.