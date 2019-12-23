Başkan Erdoğan'dan büyük jest! İstanbul Havalimanı 50 milyonuncu yolcusunu ağırladı
6 Nisan’da İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen ve "Büyük Göç" olarak adlandırılan taşınma operasyonunun ardından İstanbul Havalimanı, 23 Aralık 2019 itibari ile toplamda 50 milyonuncu yolcuya ev sahipliği yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'n�� kullanan 50 milyonuncu yolcu ve ailesine plaket verdi.
Benzersiz mimarisi, güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyiminin yanı sıra sürdürülebilirlik çalışmalarıyla ön planda olan İstanbul Havalimanı, 50 milyonuncu yolcusunu ağırladı.
Başakan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından, Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisinin açılışının ardından İstanbul'dan New York'a seyahat eden Kobanbay ailesinden Kerem Necati Kobanbay, Aslıhan Zehra Kobanbay, Beliz Kobanbay, Bade Kobanbay'a uçuşları öncesi 50 milyonuncu yolcu plaketi verildi.
İGA Yönetim Kurulu üyesi Cemal Kalyoncu da Kobanbay ailesine 2 adet İGA PASS Premium üyeliği hediye etti.
Türk Havayolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ise tüm aile üyelerine 1 yıl içerisinde kullanılmak üzere gidiş-dönüş yurt dışı 4 kişilik bilet verdi.
50 milyonuncu yolcu olmanın kendileri için sürpriz olduğunu belirten aile üyeleri, hediyelerle ilgili mutluluklarını dile getirerek New York'a uçmak üzere uçağa bindi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- HDP'li Filiz Buluttekin tutuklandı
- İşte İmamoğlu’nun durdurduğu projeler
- Erdoğan'dan Kanal İstanbul’a karşı çıkanlara sert sözler
- İşte Erdoğan'ın yerli otomobille gideceği yer!
- İstanbul Havalimanı’nın yeni pisti uydu görüntülerine yansıdı
- PKK, ABD'nin parasıyla terörist kiralıyor!
- Sözcü'nün büyük yalanı! Rakamlarla oynamışlar...
- Ceren Özdemir'in söz sözü...
- Erdoğan, İstanbul'da sergi açılışına katıldı
- Öztrak rüşvet skandalında iddiaları yanıtsız bıraktı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Başkan Erdoğan'dan büyük jest! İstanbul Havalimanı 50 milyonuncu yolcusunu ağırladı
- 2020 pasaport, ehliyet, trafik cezaları ne kadar olacak? 23 Aralık Resmi Gazete pasaport, ehliyet fiyatları!
- 2020 MTV ne kadar oldu? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zam oranı yüzde kaç?
- İzmir su kesintisi 3 büyük ilçeyi etkiliyor! İzmir Buca, Gaziemir, Karabağlar sular ne zaman gelecek?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 153. bölüm fragmanı! EDHO yeni bölüm fragmanı!
- Ersun Yanal istifa edecek mi? Ersun Yanal’dan sert açıklama!
- Hercai 27. yeni bölüm fragmanı izle! | Hercai yeni bölüm fragmanı...
- BİM aktüel 27 Aralık kataloğu çok hesaplı! BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine dopdolu!
- Aşk Ağlatır bitiyor mu? Aşk Ağlatır neden final yapıyor?
- Fenerbahçe Beşiktaş maçı radyodan dinle | FB BJK maçı canlı radyo yayını
- THY'den "unutulan eşya satışı" uyarısı
- Rusya'dan İdlib'e saldırı: 5 sivil öldü