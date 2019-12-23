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Başkan Erdoğan'dan büyük jest! İstanbul Havalimanı 50 milyonuncu yolcusunu ağırladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.12.2019 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019
ERDOĞAN'DAN BÜYÜK JEST! DEV PROJEDE 50 MİLYON SEVİNCİ

6 Nisan’da 'na gerçekleşen ve "Büyük Göç" olarak adlandırılan taşınma operasyonunun ardından İstanbul Havalimanı, 23 Aralık 2019 itibari ile toplamda 50 milyonuncu yolcuya ev sahipliği yaptı. Başkan , İstanbul Havalimanı'n�� kullanan 50 milyonuncu yolcu ve ailesine plaket verdi.

Benzersiz mimarisi, güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyiminin yanı sıra sürdürülebilirlik çalışmalarıyla ön planda olan , 50 milyonuncu yolcusunu ağırladı.

Başkan Erdoğan'dan büyük jest! İstanbul Havalimanı 50 milyonuncu yolcusunu ağırladı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BÜYÜK JEST! İSTANBUL HAVALİMANI 50 MİLYONUNCU YOLCUSUNU AĞIRLADI

Başakan ve eşi Emine Erdoğan tarafından, Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisinin açılışının ardından İstanbul'dan New York'a seyahat eden Kobanbay ailesinden Kerem Necati Kobanbay, Aslıhan Zehra Kobanbay, Beliz Kobanbay, Bade Kobanbay'a uçuşları öncesi 50 milyonuncu yolcu plaketi verildi.

İGA Yönetim Kurulu üyesi da Kobanbay ailesine 2 adet İGA PASS Premium üyeliği hediye etti.

Türk Havayolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı ise tüm aile üyelerine 1 yıl içerisinde kullanılmak üzere gidiş-dönüş yurt dışı 4 kişilik bilet verdi.



50 milyonuncu yolcu olmanın kendileri için sürpriz olduğunu belirten aile üyeleri, hediyelerle ilgili mutluluklarını dile getirerek New York'a uçmak üzere uçağa bindi.

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