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MEB'den devamsızlığa karşı yeni sistem! Risk altındaki öğrenciler takip edilecek
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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MEB'den devamsızlığa karşı yeni sistem! Risk altındaki öğrenciler takip edilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda devamsızlığı azaltmak ve eğitimden kopma riski bulunan öğrencileri yeniden okula kazandırmak için yeni bir takip mekanizması oluşturmaya hazırlanıyor. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri izlenecek, okul-aile iş birliği güçlendirilecek. A Haber Muhabiri Abdullah Ünver ve Kameraman Serkan Öztürk, yeni sistemin ayrıntılarını aktardı.

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