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Ev ve arsa alırken kapora tuzağına dikkat! Kapora hangi durumlarda iade edilir?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ev ve arsa alırken kapora tuzağına dikkat! Kapora hangi durumlarda iade edilir?

Ev kiralarken veya gayrimenkul satın alırken verilen kapora, anlaşmazlık durumunda tarafları karşı karşıya getirebiliyor. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, kaporanın iade edilip edilmeyeceğini, elden yapılan ödemelerde ispatın önemini ve güvenli işlem yollarını A Haber canlı yayınında anlattı. Özelmacıklı, ödemelerin belgelendirilmesi, ilanların doğrulanması ve resmi sözleşmelerin yapılması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

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