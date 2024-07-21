21 Temmuz 2024, Pazar
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Başkan Erdoğan’dan Bulgaristan’a geçmiş olsun mesajı: Türkiye dostlarıyla dayanışma içinde olacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristanlı mevkidaşı Rumen Radev'in ülkesindeki yangınlarda Türkiye'nin verdiği destek için yayımladığı teşekkür mesajına ilişkin "Kıymetli mevkidaşım, orman yangınlarıyla mücadele hepimiz için insani bir sorumluluktur. Türkiye zor zamanlarda dostlarıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir. Sizlerin nezdinde Bulgaristan halkına şahsım ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi, selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.