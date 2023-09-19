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Başkan Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda tarihi mesajlar: Dünya 5'ten büyüktür!

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Giriş: 19.09.2023 20:19
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 78'inci Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti. Erdoğan, "Güvenlik Konseyi artık dünya güvenliğinin teminatı olmaktan çıkmış, 5 ülkenin siyasi stratejilerinin çarpışma alanı haline gelmiştir." dedi.
Başkan Erdoğan’dan BM Genel Kurulu’nda tarihi mesajlar: Dünya 5’ten büyüktür!
Başkan Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda tarihi mesajlar: Dünya 5'ten büyüktür!
Erdoğan’dan BM Genel Kurulu’nda tarihi mesajlar
Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda tarihi mesajlar
Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu’nda
Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'nda
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