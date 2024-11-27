Başkan Erdoğan'dan belediyelerde konser tartışmasına ilişkin açıklama: Buz dağının sadece görülen kısmıdır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Belediyelerde konser tartışması ile ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Hiç kimsenin millete hizmet için tahsis edilen kaynakları kendi hırsı kendi sinsi emeli kendi şahsi reklamı için yağmalama har vurup harman savurma karanlık mahfillerde dağıtma hakkı yoktur. Konserler üzerinden ortaya saçılan yolsuzluklar buz dağının sadece görülen kısmıdır. Suyun altında çok daha büyük hırsızlıklar usulsüzlükler vardır. Halkçı belediyecilik sloganı altında nasıl bir soygun düzeneğinin işletildiğini önümüzdeki dönemde hep birlikte göreceğiz." dedi.

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