Başkan Erdoğan'dan bayram tatili müjdesi! "9 güne çıkarıyoruz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda gerçekleşen Emekçiler ile İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, çalışma hayatında reformlar gerçekleştirdiklerini belirterek "1 Mayıs'ı biz resmi tatil ilan ettik" dedi. Konuşmasında muhalefete yüklenen Başkan Erdoğan, "Boykot çağrılarıyla girişimcileri batırmaya çalışan muhteris siyasetçilere prim vermeyeceğiz" dedi. Aynı zamanda bir bayram müjdesi paylaşan Başkan Erdoğan, "2, 3 ve 4 Nisan'da kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz bayramda toplam 9 günlük tatil yapma imkanına kavuşacak" diye konuştu.