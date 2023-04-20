20 Nisan 2023, Perşembe
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Başkan Erdoğan'dan bayram mesajı: Depremzedeler yuvalarına kavuşacak.
Başkan Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle video mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında, deprem bölgesinde enkazların büyük bir bölümünün kalktığını kaydederek, 100 bini aşkın deprem konutu ve köy evinin inşa sürecinin başladığını, enkazlar kalkıp yerini yeni inşaatlar aldıkça deprem bölgesinde umutların daha da güçlendiğini söyledi.