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Başkan Erdoğan'dan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açıklaması

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Giriş: 21.05.2020 22:03
Güncelleme:21.05.2020 23:59
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Kaderimiz ve kederimiz ortaktır” inancıyla elimizdeki imkânları salgına karşı tüm insanlık için seferber etmeyi sürdüreceğiz. Açılışını yaptığımız Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, bu mücadelemizde bize büyük katkı sağlayacaktır." ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan'dan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açıklaması
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