Başkan Erdoğan’dan barınak mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle buluştu. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleşen buluşmada Başkan Erdoğan, gençlerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, "Aşk ile koşan yorulmaz. Belediyelerimizin bununla ilgili gücü. Koskaca İstanbul Büyükşehir Belediyesi hayvanlarla ilgii barınak yapmıyor. Bizim Konya belediyemizin, Beykoz belediyemizin gayet güzel bir barınağı var. Ortak paydamız, en önemli süreç kısırlaştırmadan geçiyor. Özellikle sokak hayvanlarına yönelik bu adımın atılması gerekiyor. Sokak hayvanlarındaki bu sınırsız çoğalma ciddi bedeller ödettirebilir." ifadelerini kullandı.

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