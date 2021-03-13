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Başkan Erdoğan'dan Bakan Süleyman Soylu'nun annesi için taziye mesajı
Başkan Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi için taziye mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşimin kıymetli validesi Servet Soylu hanımefendiye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Süleyman Bey'e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.