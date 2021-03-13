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Başkan Erdoğan'dan Bakan Süleyman Soylu'nun annesi için taziye mesajı

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Giriş: 13.03.2021 13:39
Güncelleme:13.03.2021 13:39
Başkan Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi için taziye mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşimin kıymetli validesi Servet Soylu hanımefendiye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Süleyman Bey'e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.
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