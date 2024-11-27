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Başkan Erdoğan’dan Bahçeli’nin İmralı mesajına ilişkin açıklama: Türklerle Kürtler arasına örülmek istenen terör duvarını yıkıp atacağız

Başkan Erdoğan’dan Bahçeli’nin İmralı mesajına ilişkin açıklama: Türklerle Kürtler arasına örülmek istenen terör duvarını yıkıp atacağız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.11.2024 13:29
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İmralı" mesajıyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Bahçeli’nin çağrısı cesur ve ezber bozan bir teklifti." dedi. Başkan Erdoğan, "Sayın Bahçeli ile uyum ve eş güdüm içinde hareket ediyoruz. Cumhur İttifakı yoluna pekleşerek devam ediyor. Türklerle Kürtler arasına örülmek istenen terör duvarını yıkıp atacağız." ifadelerini kullandı.
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