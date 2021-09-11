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Başkan Erdoğan'dan Atatürk Kültür Merkezi ve Rami Kışlası'na ziyaret

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.09.2021 18:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere Taksim'de yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'ni inceledi. AKM ziyaretinin ardından Başkan Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere kütüphane inşaatı süren Rami Kışlası'na geldi. Erdoğan'ın 220 bin metrekarelik kullanım sahasıyla Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olacak Rami Kışlası'ndaki incelemeleri sürüyor. İşte kareler...
Başkan Erdoğan’dan Atatürk Kültür Merkezi’nde
Başkan Erdoğan'dan Atatürk Kültür Merkezi'nde
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