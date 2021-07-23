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Başkan Erdoğan'dan Artvin'deki selden etkilenen vatandaşlara yönelik açıklama: Hak sahiplerine ödemeler en kısa zamanda yapılacak

A Haber
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Giriş: 23.07.2021 18:05
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sel ve heyelan felaketinin yaşandığı Artvin'in Arhavi ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan, Artvin'in Arhavi ilçesindeki sel felaketine ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, hak sahiplerine ödemelerin en kısa zamanda yapılacağını bildirdi.

Başkan Erdoğan sel bölgesinde incelemelerde bulundu BAŞKAN ERDOĞAN SEL BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Hak sahiplerine ödemeler en kısa zamanda yapılacak
"Hak sahiplerine ödemeler en kısa zamanda yapılacak"
Başkan Erdoğan sel bölgesinde incelemelerde bulundu
Başkan Erdoğan sel bölgesinde incelemelerde bulundu
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