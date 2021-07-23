Başkan Erdoğan'dan Artvin'deki selden etkilenen vatandaşlara yönelik açıklama: Hak sahiplerine ödemeler en kısa zamanda yapılacak

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sel ve heyelan felaketinin yaşandığı Artvin'in Arhavi ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan, Artvin'in Arhavi ilçesindeki sel felaketine ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, hak sahiplerine ödemelerin en kısa zamanda yapılacağını bildirdi.