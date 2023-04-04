Başkan Erdoğan'dan Alparslan Türkeş'in kabrine ziyaret

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Ankara'da vefatının 26. yılında Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Ziyaretinin ardından Başkan Erdoğan yanına gelen vatandaşlarla kısa bir süre sohbet etti.

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