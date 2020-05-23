Başkan Erdoğan'dan AK Parti İstanbul İl Teşkilatıyla video konferans

Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatıyla video konferans yöntemiyle görüştü. Başkan Erdoğan görüşmede, ''Yarından tezi yok, yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde telefonla ulaşarak, çarşambadan itibaren de bizzat sahaya inerek, milletimize gidecek kendimizi anlatacak, onun da derdini dinleyeceğiz.'' ifadelerini kullandı. .