Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar: Bölücü örgütü lağvedecek çalışma başladı

Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada terörle mücadeleden, ekonomiye ve uluslararası ilişkilerden siyasete dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ekonomiye ilişkin konuşan Başkan Erdoğan 'Biraz daha sabredip duruşumuzu bozmayacağız.' dedi. Partisinin büyük kongresine yönelik hazırlıklarını da gündeme taşıyan Erdoğan, bu kongrenin '2028 için işaret fişeği' olacağını söyledi. Ayrıca Batı’ya sert bir mesaj veren Başkan Erdoğan, 'Ülkemizde çok arzuladığınız kışkırtmayı yapamayacaksınız.' diyerek dış müdahalelere ve manipülasyon girişimlerine karşı net bir duruş sergilediklerini belirtti. Son olarak, Suriye meselesine de değinen Erdoğan 'Suriye devrimini üfleyerek söndüremezsiniz.' dedi. Erdoğan ayrıca Özgür Özel'in kırmızı kart çıkışına da yorumlarken bu çıkışı kendilerinin de beklemediklerini söyledi. Erdoğan 'Ana muhalefet mi ilkokul müsameresi mi? Bu dahiyane fikir için CHP'yi tebrik ediyorum' dedi. Erdoğan PKK'nın lağvedecek çalışmanın başladığını söylerken 'Görüşme verimli mesafe alınıyor' ifadelerini kullandı.

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