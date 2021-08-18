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Başkan Erdoğan'dan Afganistan'daki Mehmetçik'le ilgili flaş açıklamalar

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Giriş: 18.08.2021 22:20
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'da görev yapan Mehmetçik'le ilgili açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan, ''Biz bir NATO ülkesiyiz ve bu ülkenin istikrarı için elimizden gelen gayreti gösterdik. Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliğine katkı sunmanın yanı sıra ülkenin ayağa kalkınması için de çaba harcadık. Afganistan'a ciddi yatırımlar yaptık, bundan sonra yapacağımızın bazı alametleri de ortada. Afganistan'daki askerlerimiz hiçbir zaman muharip bir güç olarak görev yapmadı. Biz askerlerimiz orada asla yabancı bir güç olarak görmedik, kullanmadık.'' dedi.
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