Başkan Erdoğan’dan ABD’nin savaş gemisi göndermesine tepki: Ne işin var senin orada?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı Teşkilat Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. İsrail - Filistin çalışması ile ilgili ABD'ye tepki gösteren Başkan Erdoğan, " ABD uçak gemisi gönderiyor. Ne işin var senin orada? ABD gibi bir ülkeye barışı tesis mi yakışır, yoksa oraya benzinle, körükle gitmek mi yakışır? Gazze'deki kardeşlerime yönelik katliam derecesine varan saldırıların hiçbir izahı olamaz." ifadelerini kullandı.

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