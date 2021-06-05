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Başkan Erdoğan'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.06.2021 16:36
Güncelleme:05.06.2021 16:48
Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Açılışta önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Millet bahçelerimiz başta olmak üzere yeşil alanlarımız insanlarımıza nefes borusu oldu. Ülkemizin tamamında 56 milyon metrekarelik alanı bulan millet bahçesini kazandıracağız." dedi. Başkan Erdoğan, "Bakanıma talimatı verdim. Hiç gecikmeden, İBB niye yapmıyor, Konya niye yapmıyor demeyeceğiz. Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak koordinasyonunuza alacaksınız, üniversiteler ile el ele verip bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız. Biz bunu Haliç'te yaptık. Haliç'i nasıl temizlediysek müsilaj belasından da denizlerimizi kurtaracağız. Karadeniz'e yayılmasın diye hızla adım atacağız." ifadelerini kullandı.
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