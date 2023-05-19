Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs öncesi CNN International'a flaş açıklamalar: İnsanımız bizi yüzüstü bırakmayacaktır

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ve seçimlere ilişkin olarak CNN International'a açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ikinci tur öncesi "İnsanımız bizi yüzüstü bırakmayacaktır." dedi.

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