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Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs öncesi CNN International'a flaş açıklamalar: İnsanımız bizi yüzüstü bırakmayacaktır

A Haber
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Giriş: 19.05.2023 12:32
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ve seçimlere ilişkin olarak CNN International'a açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ikinci tur öncesi "İnsanımız bizi yüzüstü bırakmayacaktır." dedi.
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