Başkan Erdoğan’dan 19 Mayıs mesajı: Türkiye’yi yüceltecek adımları atıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yayımlamış olduğu 19 Mayıs mesajında, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni her alanda ileriye taşıyacak ve yüceltecek adımlar atıyoruz. Türk gençliğinin enerjisi, azmi ve hayalleriyle yaşadığımız çağa “Türkiye Yüzyılı” damgasını vuracağına yürekten inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN