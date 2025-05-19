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Başkan Erdoğan’dan 19 Mayıs mesajı: Türkiye’yi yüceltecek adımları atıyoruz

Başkan Erdoğan’dan 19 Mayıs mesajı: Türkiye’yi yüceltecek adımları atıyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.05.2025 08:52
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yayımlamış olduğu 19 Mayıs mesajında, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni her alanda ileriye taşıyacak ve yüceltecek adımlar atıyoruz. Türk gençliğinin enerjisi, azmi ve hayalleriyle yaşadığımız çağa “Türkiye Yüzyılı” damgasını vuracağına yürekten inanıyorum.” ifadelerini kullandı.
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Başkan Erdoğan’dan 19 Mayıs mesajı: Türkiye’yi yüceltecek adımları atıyoruz
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