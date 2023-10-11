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Başkan Erdoğan’da Filistin diplomasisi! BM Genel sekteri Guterres ve Rusya lideri Putin ile görüştü

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Giriş: 11.10.2023 09:27
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-Filistin çatışmasının sonra ermesi için diplomasi trafiğini sürdürüyor. Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ve Rusya lideri Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde İsrail-Filistin çatışmasının sona ermesi için atılması gereken adımlar ele alındı.
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