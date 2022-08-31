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Başkan Erdoğan'a Tuzla'da sevgi seli: Tayyip dedelerini iki buçuk saat yağmur altında beklediler

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Giriş: 31.08.2022 19:52
Tuzla'da Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine 'Tayyip dede' diye seslenen Kübra ve Metehan kardeşleri fark ederek aracını durdurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini ellerinde Türk bayraklarıyla yağmurun altında bekleyen çocuklar ile sohbet ederek onlara hediyeler verdi.
Başkan Erdoğan’a Tuzla’da sevgi seli
Başkan Erdoğan'a Tuzla'da sevgi seli
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