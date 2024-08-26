26 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Başkan Erdoğan’a hakaret eden Tuncay Özkan! 'Cumhuriyet' mitinglerinin arkasında o vardı!

Başkan Erdoğan’a hakaret eden Tuncay Özkan! 'Cumhuriyet' mitinglerinin arkasında o vardı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.08.2024 19:49
Güncelleme:26.08.2024 19:50
Başkan Erdoğan’a hakaret etti. Tepkiler ardı ardına geldi. AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı göstermemesi için mitingler düzenleyen, sahibi olduğu kanalı FETÖ'cülere satan, CHP’li belediyelerin asansör bakım ihalesini şirketine bağlayan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan kimdir? işte detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Cumhuriyet’ mitinglerinin arkasında o vardı! O kimdi?
Cumhuriyet' mitinglerinin arkasında o vardı! O kimdi?
CHP’li Özkan’dan Başkan Erdoğan’a hakaret!
CHP’li Özkan’dan Başkan Erdoğan’a hakaret!
Başkan Erdoğan: Davamız mazluma umut olmaktır
Başkan Erdoğan: Davamız mazluma umut olmaktır
700 bin kişiye kira cezası geliyor!
700 bin kişiye kira cezası geliyor!
Avrupa’da terör alarmı! Uzman isim A Haber’de...
Avrupa'da terör alarmı! Uzman isim A Haber'de...
Kaçak villa için 100 ağaç kesildi
Kaçak villa için 100 ağaç kesildi
Erdoğan : Asırlar değişir ama ruh değişmez
Erdoğan : Asırlar değişir ama ruh değişmez
FETÖ mahreminden vuruldu!
FETÖ mahreminden vuruldu!
Erdoğan Malazgirt Zaferi kutlama törenine katılacak
Erdoğan Malazgirt Zaferi kutlama törenine katılacak
Özkan’ın Erdoğan’ı hedef alan paylaşıma tepki yağdı
Özkan'ın Erdoğan'ı hedef alan paylaşıma tepki yağdı
İstanbul’da 2 suç örgütüne ’Kuyu’ operasyonu
İstanbul'da 2 suç örgütüne 'Kuyu' operasyonu
Başkan Erdoğan Kabine’nin ardından konuştu
Başkan Erdoğan Kabine'nin ardından konuştu
Daha Fazla Video Göster