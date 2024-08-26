26 Ağustos 2024, Pazartesi
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Başkan Erdoğan’a hakaret eden Tuncay Özkan! 'Cumhuriyet' mitinglerinin arkasında o vardı!
Başkan Erdoğan’a hakaret etti. Tepkiler ardı ardına geldi. AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı göstermemesi için mitingler düzenleyen, sahibi olduğu kanalı FETÖ'cülere satan, CHP’li belediyelerin asansör bakım ihalesini şirketine bağlayan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan kimdir? işte detaylar…