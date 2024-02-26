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Başkan Erdoğan'a doğum günü tebrikleri

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.02.2024 12:27
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Rusya lideri, Erdoğan'ı arayarak doğum günü dolayısıyla tebriklerini iletti. Putin'in ardından Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de Başkan Erdoğan'ı arayarak doğum gününü kutladı.
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