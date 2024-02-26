26 Şubat 2024, Pazartesi
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Başkan Erdoğan'a doğum günü tebrikleri
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Rusya lideri, Erdoğan'ı arayarak doğum günü dolayısıyla tebriklerini iletti. Putin'in ardından Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de Başkan Erdoğan'ı arayarak doğum gününü kutladı.