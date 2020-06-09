Başkan Erdoğan: Zaman zaman istemediğimiz görüntülere şahit oluyoruz

Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa seslenen Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüsle mücadele sürecinde "Zaman zaman istemediğimiz görüntülere şahit oluyoruz'' diyen Başkan Erdoğan, ''ancak bu tür olumsuzlukların istisna, kurallara riayetin genel olduğu kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.