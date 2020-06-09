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Başkan Erdoğan: Zaman zaman istemediğimiz görüntülere şahit oluyoruz

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Giriş: 09.06.2020 19:36
Güncelleme:09.06.2020 19:40
Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa seslenen Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüsle mücadele sürecinde "Zaman zaman istemediğimiz görüntülere şahit oluyoruz'' diyen Başkan Erdoğan, ''ancak bu tür olumsuzlukların istisna, kurallara riayetin genel olduğu kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan: Zaman zaman istemediğimiz görüntülere şahit oluyoruz
Başkan Erdoğan: Zaman zaman istemediğimiz görüntülere şahit oluyoruz
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