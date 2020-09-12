Başkan Erdoğan Yunanistan'ı uyardı: Yanlış iş yapıyorsunuz!

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda, 12 Eylül 1980 darbesinin 40. yılı dolayısıyla düzenlenen "Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu" önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Meis Adası çevresindeki provokatif hamleleri sonrası uyarılarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Yanlış iş yapıyorsunuz, bu yollara girmeyin. Yalnız kalırsınız." ifadelerini kullandı.