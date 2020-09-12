12 Eylül 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan Yunanistan'ı uyardı: Yanlış iş yapıyorsunuz!

Başkan Erdoğan Yunanistan'ı uyardı: Yanlış iş yapıyorsunuz!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.09.2020 16:26
Güncelleme:12.09.2020 16:26
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda, 12 Eylül 1980 darbesinin 40. yılı dolayısıyla düzenlenen "Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu" önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Meis Adası çevresindeki provokatif hamleleri sonrası uyarılarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Yanlış iş yapıyorsunuz, bu yollara girmeyin. Yalnız kalırsınız." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan: Türkiye'de bugüne kadar...
Başkan Erdoğan: Türkiye'de bugüne kadar...
Başkan Erdoğan Yunanistan'ı uyardı: Yanlış iş yapıyorsunuz!
Başkan Erdoğan Yunanistan'ı uyardı: Yanlış iş yapıyorsunuz!
Başkan Erdoğan'dan Macron'a sert yanıt
Başkan Erdoğan'dan Macron'a sert yanıt
Bakan açıkladı: Testlerde başarı sağladık
Bakan açıkladı: Testlerde başarı sağladık
Bahçeli: 12 Eylül zulümdür zillettir hezimettir rezalettir cinayettir!
Bahçeli: 12 Eylül zulümdür zillettir hezimettir rezalettir cinayettir!
Bakan Akar Kardak kahramanlarını ziyaret etti
Bakan Akar "Kardak" kahramanlarını ziyaret etti
Feyzioğlu: Türkiye'yi yıkmak isteyenlere karşı...
Feyzioğlu: Türkiye'yi yıkmak isteyenlere karşı...
CHP'li Özcan'dan kan donduran korona sözleri!
CHP'li Özcan'dan kan donduran korona sözleri!
Başkan Erdoğan Muhittin Böcek'in oğlunu aradı!
Başkan Erdoğan Muhittin Böcek'in oğlunu aradı!
Cumhuryet'in o haberine başsavcılıktan yalanlama
Cumhuryet'in o haberine başsavcılıktan yalanlama
AK Parti'den '12 Eylül' mesajı
AK Parti'den '12 Eylül' mesajı
Başkan Erdoğan'dan imam hatip mesajı
Başkan Erdoğan'dan imam hatip mesajı
Daha Fazla Video Göster