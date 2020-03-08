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08.03.2020

Başkan Erdoğan Yunanistan sınırındaki çocukları torununa anlattı

Pazarkule sınır kapısında annesinin peşinden silah sesleri arasında düşe kalka yürüyen çocuğu hatırlatan Başkan Erdoğan, o görüntüleri torununa izlettiğini belirterek, "Bunlarda vicdan yok, bunlarda insaf yok, bunlarda insanlıktan nasibini almak yok" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye - Yunanistan sınır hattındaki mültecilere sert müdahalelerde bulunan Yunan Hükümetine tepki gösteren Başkan Erdoğan, Pazarkule sınır kapısında annesinin peşinden silah sesleri arasında düşe kalka yürüyen çocuğu hatırlattı.

"BÖYLE BİR ZULÜM VAR"

Torununa da o görüntüleri izlettiğini aktaran Başkan Erdoğan, "O 3-5 yaşındaki yavruları görüyorsunuz değil mi? O Yunanistan sınırına doğru giderken, o tarlalar içerisinde düşe kalka o 3 yaşındaki yavrunun nasıl sınıra doğru yürüdüğünü herhalde izlemişsinizdir.

Ben torunuma da onu gösterdim. Bak dedim yavrum; bak senin gibi. Düşüyor-kalkıyor; niye, biliyor musun? O kötü amcalardan kurtulmak için. Ortada böyle bir zulüm var.

"BUNLAR KÖTÜ AMCALAR..."

Tabii o da bana soruyor; 'Bunlar kötü amcalar mı?' Evet oğlum bunlar kötü amcalar...

Bunu yaptılar. İnanın ellerinden gelse onları bile süngülerler... Bunlarda vicdan yok, bunlarda insaf yok, bunlarda insanlıktan nasibini almak yok" ifadelerini kullandı.

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