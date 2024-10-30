30 Ekim 2024, Çarşamba
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
Başkan Erdoğan: Yerlilik yüzde 20’den yüzde 80’e çıktı

Başkan Erdoğan: Yerlilik yüzde 20’den yüzde 80’e çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.10.2024 13:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan “Yerlilik yüzde 20’den yüzde 80’e çıktı” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan tarihi mesajlar
Başkan Erdoğan’dan tarihi mesajlar
Kürt kardeşim bu eli sımsıkı tut
"Kürt kardeşim bu eli sımsıkı tut"
Yerlilik yüzde 20’den yüzde 80’e çıktı
"Yerlilik yüzde 20’den yüzde 80’e çıktı
Türkiye sıradan bir devlet değildir
"Türkiye sıradan bir devlet değildir"
Misliyle TUSAŞ intikamı! A Haber Suriye sınırında
Misliyle TUSAŞ intikamı! A Haber Suriye sınırında
Başkan Erdoğan: Cumhuriyet hepimizindir
Başkan Erdoğan: Cumhuriyet hepimizindir
Savunma sanayii neden hedefte?
Savunma sanayii neden hedefte?
Devlet aklı devrede
“Devlet aklı devrede”
Görüşmeler Belçika hattı ile yapılmış
"Görüşmeler Belçika hattı ile yapılmış"
Gıda teröristleri peynire dadandı!
Gıda teröristleri peynire dadandı!
Havai fişek deposu patladı: 150 yaralı
Havai fişek deposu patladı: 150 yaralı
Ahmet Özer neden gözaltına alındı?
Ahmet Özer neden gözaltına alındı?
Daha Fazla Video Göster