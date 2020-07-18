18 Temmuz 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan yerli otomobil fabrikası temel atma töreninde konuştu: CHP'nin takoz siyasetine rağmen...

Başkan Erdoğan yerli otomobil fabrikası temel atma töreninde konuştu: CHP'nin takoz siyasetine rağmen...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.07.2020 20:23
Güncelleme:18.07.2020 20:25
Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un üretileceği fabrikanın temeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle Bursa Gemlik’te atıldı. Başkan Erdoğan temel atma töreninde açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin her fırsatta önünün kesilmeye çalışıldığını hatırlatan Erdoğan, ''CHP'nin takoz siyasetine rağmen sanayiden üretime, sağlıktan milli teknolojiye kadar her alanda buluşturduk. Çünkü biz bu ülkeye bu millete güveniyoruz. Türkiye'nin potansiyeline, Türk milletinin zorluklar karşısındaki mücadele azmine inanıyoruz.'' dedi. Başkan Erdoğan, Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulacak olan dev fabrikayla birlikte 4.000'in üzerinde vatandaşa istihdam sağlanacağının altını çizerken fabrikanın 18 ayda tamamlanacağını kaydetti.
Başkan Erdoğan: CHP'nin takoz siyasetine rağmen...
Başkan Erdoğan: CHP'nin takoz siyasetine rağmen...
İşte yerli otomobilin yollarda olacağı o tarih
İşte yerli otomobilin yollarda olacağı o tarih
Tecavüzcü HDP'li vekile kadın vekillerden canlı yayında tepki
"Tecavüzcü HDP'li vekile" kadın vekillerden canlı yayında tepki
HDP'lin cinsel saldırısına uğrayan kadının ifadesine A Haber ulaştı
HDP'lin cinsel saldırısına uğrayan kadının ifadesine A Haber ulaştı
İstanbul'da silahlı saldırıda yaralanan polis şehit oldu
İstanbul'da silahlı saldırıda yaralanan polis şehit oldu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank A Haber'de
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank A Haber'de
Skandal çağrı! DHKP-C'li teröristlere destek istedi
Skandal çağrı! DHKP-C'li teröristlere destek istedi
CHP yandaşı medyadan skandal örtbas!
CHP yandaşı medyadan skandal örtbas!
İşte Ermenistan’ın hedefi!
İşte Ermenistan’ın hedefi!
Türkçe ezan kararı 88 yıl önce bugün alındı!
Türkçe ezan kararı 88 yıl önce bugün alındı!
CHP’li Tunç Soyer sınıfta kaldı!
CHP’li Tunç Soyer sınıfta kaldı!
Terör elebaşı yeğeni teslim oldu! A Haber'de çarpıcı yorum!
Terör elebaşı yeğeni teslim oldu! A Haber'de çarpıcı yorum!
Daha Fazla Video Göster