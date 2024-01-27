Başkan Erdoğan yerel seçimler için 50 ile gidecek! Şubay ayına deprem illerinde başlayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın miting programı belli oldu. Şubat ayına deprem bölgesinde başlayacak ve 31 Mart'a kadar tüm Türkiye'yi dolaşacak olan Başkan Erdoğan 50 ilde halka hitap edecek. Erdoğan bu arada yabancı devlet adamlarını ağırlayacak, uluslararası zirvelere katılmak üzere de yurt dışına çıkacak.

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