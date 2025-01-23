Başkan Erdoğan Yargı Reformu Stratejisi belgesinin detaylarını açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Başkan Erdoğan, muhalefete tepki gösterip kimsenin adaletin üstünde olmadığını dile getirdi. Erdoğan, "Kimse yargı mensuplarını kimse tehdit edemez, yargı camiamıza parmak sallayamaz. Muhalefet partisi başkanı da olsanız kameralar karşısında kimseye tehditler savuramazsınız." dedi. Duruşmalarda yeni dönemin başlayacağını söyleyen Erdoğan '2 aydan fazla ertelenemeyecek' ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ayrıca nişan, düğün ve asker uğurlamalarında silahla ateş edilmesine ilişkin cezalar artacağını belirtti. Trafik cezalarının da artacağının altını çizen Erdoğan tartışma esnasında araçtan inen sürücünün ehliyetine el konulacağını vurguladı. İşte detaylar...

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