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Başkan Erdoğan vefat eden Yıldırım Akbulut için taziye mesajı yayımladı

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Giriş: 14.04.2021 17:55
Güncelleme:14.04.2021 18:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, "Eski Başbakan ve TBMM Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, değerli devlet adamı Yıldırım Akbulut'un vefatı bizleri derinden üzdü. Merhum Yıldırım Bey'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Eski Başbakan ve TBMM Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, değerli devlet adamı Yıldırım Akbulut'un vefatı bizleri derinden üzdü. Merhum Yıldırım Bey'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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