Başkan Erdoğan ve Putin zirvesi! TürkAkım töreni öncesi tarihi zirve

TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreni öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin'in ikili görüşmesi başladı. Başkan Erdoğan ve Putin, ABD-İran gerilimi ile Suriye ve Libya konularını ele alacak. Tarihi zirveden ilk kareler geldi.