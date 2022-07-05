Başkan Erdoğan ve İtalya Başbakanı Draghi’den ortak açıklama! "SAMP-T için imzaları atalım istiyoruz"

Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile anlaşmaların imza töreni sonrası kameraların karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, "İtalya ile 9 anlaşmayı imzaladık. Ticaret hacmimiz 23 milyar doların üzerine çıktı. İlişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz." dedi. Diğer yandan Başkan Erdoğan, "Bölgemizdeki gelişmeler Türkiye'nin Avrupa Birliği için pek çok alanda ne denli önemli olduğu gerçeğini somut şekilde bir kez daha ortaya koymuştur." ifadelerine yer verdi. Draghi ile SAMP-T hava savunma sistemi konusunu da ele aldıklarını belirten Başkan Erdoğan, "SAMP-T konusunda artık imza safhasına gelelim istiyoruz. Çünkü bizim savunma sistemlerimiz için de bu, büyük önem arz ediyor." açıklamasını yaptı.

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