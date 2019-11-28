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28.11.2019

Başkan Erdoğan: Ülkemizi bölmek ve parçalamak için yapıyorlar, cezasız kalmayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da 6. Din Şurası Kapanış Programı'nda konuştu. Erdoğan, "İslam bize göre değil, biz İslam'a göre hareket edeceğiz." dedi. Erdoğan'ın bir diğer dikkat çeken açıklaması ise "Dini, hayattan tecrit eden, belli kalıplara, şekillere, davranışlara hapseden dogmatik bir anlayışa itibar etmeyeceğiz." şeklinde oldu. Konuşmasında önemli bir noktaya da değinen Başkan Erdoğan, "Hakla batılı karıştıran amorf inanç sistemlerinin genç kuşaklar arasında rağbet görmesinden endişe ediliyor." ifadelerine yer verdi. Öte yandan Erdoğan, İzmir’de Alevilere yönelik provokasyon hakkında açıklama yaptı ve "Ülkemizi bölmek ve parçalamak için yapıyorlar, cezasız kalmayacak" dedi.

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