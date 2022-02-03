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Başkan Erdoğan Ukrayna’ya gitti | Dünyanın gözü kritik zirvede! Diplomasi gerilimi düşürecek mi?
Murat Akgün'ün öne çıkan sözleri:
"Türkiye ilişkilerinin iyi oluğu Rusya ve Ukrayna'nın arasında bir çatışma olmaması için gereken adımları atmaya hazır. Başkan Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti, Rusya lideri Putin'in Çin ziyareti sonrası Türkiye-Rusya görüşmesi olacak. Ancak bundan sonra neler yapılabileceği ortaya çıkacaktır.
Türkiye krizin çözülmesinde önemli ülkelerden biridir. Çünkü Türkiye hem Rusya hem Ukrayna ile sıcak ilişkilere sahip. Batı burada Rusya ile problemleri olan konunun bir tarafı olarak karşımıza çıkıyor. ABD bu konuda biraz daha dengeli bir siyaset izleseydi iş buralara kadar gelmezdi."
Prof. Dr. Ferhat Pirinççi'nin canlı yayında açıklamaları:
"Süreç öyle bir noktaya geldi ki hangi taraf bir geri adım atarsa bir kayıp içerisinde olacak. Burada atılacak adım hem kendi kamuoyuna hem de dünyaya karşı prestij kaybına neden olacak. Bu süreci buraya gelmesinde hem Rusya'nın hem ABD'nin tavırlarıyla ilişkili.
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı talepleri çok net. Elin bu kadar yükselmesi çözümsüzlüğe neden oldu. ABD bu krizi hem kullanıyor hem de kendisi için ciddi riskler içeriyor. Şu anda hibrit savaş taktiklerinin tamamı uygulanmakta. Batı ve NATO bu anlamda pasif kaldılar. NATO içerisinde bir takım tutarsızlık var."