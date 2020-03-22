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Başkan Erdoğan, Twitter'dan Esma anne ile gerçekleştirdiği görüntülü konuşmayı paylaştı
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesapları üzerinden Esma anne ile yaptığı görüntülü konuşmayı paylaştı. Başkan Erdoğan, Esma anneye sokağa çıkmaması konusunda çağrıda bulundu.
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