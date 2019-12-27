BİZE ULAŞIN
27.12.2019
Başkan Erdoğan Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim'in direksiyonuna geçti |Video
Türkiye için tarihi gün 60 yıllık rüya gerçek oluyor. Yerli otomobil, Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde düzenlenen "Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programında gerçekleştirilecek olan törenle tanıtılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, programın gerçekleştirileceği salona geldi. Başkan Erdoğan salonda sergilenen Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim'in direksiyon koltuğuna geçerek fotoğraf çektirdi. İşte o anlar...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.