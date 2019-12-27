27 Aralık 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
27.12.2019

Başkan Erdoğan Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim'in direksiyonuna geçti |Video

Türkiye için tarihi gün 60 yıllık rüya gerçek oluyor. Yerli otomobil, Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde düzenlenen "Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programında gerçekleştirilecek olan törenle tanıtılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, programın gerçekleştirileceği salona geldi. Başkan Erdoğan salonda sergilenen Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim'in direksiyon koltuğuna geçerek fotoğraf çektirdi. İşte o anlar...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Başkan Erdoğan ilk yerli otomobilin direksiyonuna geçti
Başkan Erdoğan ilk yerli otomobilin direksiyonuna geçti
'Sözcü' davasında karar! Çölaşan'a FETÖ'den hapis cezası
'Sözcü' davasında karar! Çölaşan'a FETÖ'den hapis cezası
Boğaz'daki kaza anı kameraya yansıdı
Boğaz'daki kaza anı kameraya yansıdı
Boğaz'daki kaza anını anlattı Siren seslerini duydum
Boğaz'daki kaza anını anlattı "Siren seslerini duydum"
Elazığ'da okullar tatil edildi mi? Vali açıkladı
Elazığ'da okullar tatil edildi mi? Vali açıkladı
Şehir hastanelerinden vazgeçmeyeceğiz
Şehir hastanelerinden vazgeçmeyeceğiz
Yerli otomobilinin bilinmeyen yönleri...
Yerli otomobilinin bilinmeyen yönleri...
Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk denizci A Haber'e konuştu
Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk denizci A Haber'e konuştu
İşte yerli otomobilin yolda ilk görüntüsü
İşte yerli otomobilin yolda ilk görüntüsü
2020 yılı asgari ücreti açıklandı! İşte detaylar
2020 yılı asgari ücreti açıklandı! İşte detaylar
Bakan Selçuk asgari ücret zam oranını açıkladı! İşte o rakam
Bakan Selçuk asgari ücret zam oranını açıkladı! İşte o rakam
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması
Daha Fazla Video Göster