27 Mayıs 2025, Salı
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Başkan Erdoğan: Türkiye bir hukuk devletidir
Sayıştay’ın 163. kuruluş yıldönümü dolayısıyla gerçekleşen toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye’de kimse hukukun kapsama alanı dışında değildir. Konumu ne olursa olsun kamu kaynaklarının israf edilmesi bizim için kabul edilemez. Son tahkikatları olumlu karşılıyoruz. Bu yöndeki her olumlu adımı destekleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.