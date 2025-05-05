Başkan Erdoğan Trump ile görüştü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin ABD ile başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda iş birliğini ilerletmek için adım atmaya devam edeceğini belirtti. Erdoğan, görüşmede ABD Başkanı Trump’ı Türkiye’ye davet etti. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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